Nei quarti di finale degli Australian Open 2026, Lorenzo Musetti sfiderà Novak Djokovic. Finora, Musetti ha battuto Djokovic solo una volta, nei precedenti incontri. La sfida rappresenta un’occasione importante per l’azzurro, che potrebbe ottenere la posizione di numero 3 ATP in caso di vittoria, a seconda dei risultati degli avversari più diretti. Un confronto che promette di essere decisivo nel cammino del torneo.

Nei quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis si affronteranno l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 5 del seeding, ed il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 4: in palio, però, ci sarà la possibilità di diventare numero 3 ATP, almeno in maniera virtuale, in attesa dei risultati dei più immediati inseguitori. Quello tra l’italiano ed il balcanico sarà l’undicesimo incrocio in carriera, ma nei dieci precedenti sul circuito maggiore il serbo è in vantaggio per 9-1, con Djokovic che inoltre ha vinto undici degli ultimi dodici set giocati. L’ unico precedente favorevole a Musetti risale agli ottavi di finale di Montecarlo 2023, quando l’azzurro si impose con lo score di 4-6 7-5 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Musetti ha battuto solo una volta Djokovic: i precedenti prima dei quarti degli Australian Open 2026

Lorenzo Musetti conquista i quarti degli Australian Open per la prima voltaLorenzo Musetti ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale agli Australian Open, superando Taylor Fritz in tre set.

SUPERSONICO! Lorenzo Musetti travolge Fritz e sfiderà Djokovic ai quarti degli Australian Open!Lorenzo Musetti si è imposto con successo contro Fritz, accedendo ai quarti di finale degli Australian Open 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Musetti, Djokovic nel mirino: Nole sarà riposato, ma spero di spingerlo al limite; Australian Open, solo teste di serie agli ottavi: occhi puntati su Sinner, Musetti e Darderi; Australian Open, Musetti: Contro Djokovic in campo per vincere, non solo per giocare; Musetti, quando gioca contro Djokovic? Orario e dove vedere in tv i quarti degli Australian Open. Lorenzo numero 3 al mondo in caso di...

Musetti ha battuto solo una volta Djokovic: i precedenti prima dei quarti degli Australian Open 2026Nei quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis si affronteranno l'azzurro Lorenzo Musetti, numero 5 del seeding, ed il serbo Novak Djokovic, ... oasport.it

Musetti dopo Fritz, la dedica che commuove l’Italia: Quando la vita vera bussa alla porta…Lorenzo, numero 5 del ranking, ha liquidato agli ottavi lo statunitense col punteggio di 6-2, 7-5, 6-4: ai quarti degli Australian Open la sfida stellare contro Djokovic ... tuttosport.com

Musetti ha battuto 6-2 7-5 6-4 l'americano Fritz conquistando i quarti di finale dell'Australian Open, in cui domani sfiderà il serbo Djokovic #ANSA. - facebook.com facebook

Musetti vola ai quarti degli Australian Open Fritz battuto in tre set Ora c’è Djokovic #AustralianOpen #Musetti x.com