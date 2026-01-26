Musetti per la prima volta ai quarti degli Australian Open | ora la sfida con Djokovic tutto quello che c’è da sapere

Lorenzo Musetti raggiunge per la prima volta i quarti di finale agli Australian Open, segnando un importante traguardo nel suo percorso nel Grande Slam. La sua qualificazione apre una nuova fase nella sua carriera, con una sfida attesa contro Novak Djokovic. In questo articolo, approfondiamo il cammino del tennista italiano e le prospettive per il prossimo match.

Lorenzo Musetti centra per la prima volta in carriera i quarti di finale degli Australian Open e firma un traguardo che mancava ancora al suo percorso nei tornei del Grande Slam. Il carrarino, attuale numero 5 del mondo, continua a vivere un torneo di altissimo livello e dopo aver superato Collignon, Sonego e Machac, negli ottavi si è imposto in tre set sulla testa di serie numero 9 Taylor Fritz. Un successo netto che apre le porte a un confronto di prestigio: sulla strada di Musetti c’è ora Novak Djokovic, vincitore di 24 titoli Slam, di cui 10 a Melbourne. Il serbo arriverà ai quarti più riposato, avendo beneficiato del ritiro di Jakub Mensik alla vigilia del match degli ottavi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Musetti ha battuto solo una volta Djokovic: i precedenti prima dei quarti degli Australian Open 2026Nei quarti di finale degli Australian Open 2026, Lorenzo Musetti sfiderà Novak Djokovic.

Lorenzo Musetti show contro Fritz agli Australian Open, ai quarti la super sfida con DjokovicLorenzo Musetti si è distinto agli Australian Open, superando Fritz e qualificandosi per i quarti di finale.

