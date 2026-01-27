La scomparsa di Davide Lionello, noto doppiatore e figlio di Oreste Lionello, ha suscitato cordoglio. La sua morte, avvenuta a Roma, è stata causata da un incidente con il treno della metropolitana. La famiglia chiede chiarezza sugli spostamenti dell’uomo, di 52 anni, tragicamente deceduto.

L'uomo, 52 anni, è stato travolto dal treno della metropolitana a Roma ma la sorella Alessia ha chiesto che sia fatta chiarezza sugli spostamenti del fratello. Davide Lionello, figlio del celebre attore e doppiatore Oreste Lionello, è scomparso a 52 anni domenica pomeriggio a Roma, travolto dal convoglio di una metropolitana della Linea A nella stazione di Subaugusta, in direzione Battistini. In base a quanto raccontato dai testimoni e dalle forze dell'ordine, Lionello si è suicidato, gettandosi sui binari poco prima dell'arrivo del treno. In ogni caso, la sorella Alessia Lionello, ha chiesto che si faccia luce sul motivo della sua presenza nella stazione della metropolitana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Morto il doppiatore Davide Lionello, figlio di Oreste: era la voce di Chunk ne I Goonies

Davide Lionello, 52 anni, è deceduto domenica 25 gennaio a Roma dopo essere stato travolto da un treno della metro A.

A Roma, Davide Lionello, figlio del noto doppiatore Oreste Lionello, è stato travolto dalla metro A.

