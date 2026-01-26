È il doppiatore Davide Lionello il 52enne morto travolto da un treno della metro A Era figlio di Oreste Lionello

Davide Lionello, 52 anni, è deceduto domenica 25 gennaio a Roma dopo essere stato travolto da un treno della metro A. Figlio dell’attore Oreste Lionello, scomparso nel 2009, la sua morte ha suscitato cordoglio nella comunità. La vicenda è attualmente al centro delle indagini delle autorità competenti.

Era figlio del compianto attore Oreste Lionello. La tragedia domenica pomeriggio alla stazione Subagusta È Davide Lionello il 52enne morto a Roma domenica 25 gennaio travolto da un treno della metro. La vittima era figlio dell'attore Oreste Lionello, scomparso nella Capitale nel 2009. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri alla stazione Subaugusta (linea A). A dare l'allarme è stata Atac, che momentaneamente ha dovuto bloccare la linea nella tratta Colli Albani-Anagnina, in entrambe le direzioni. Il macchinista del convoglio, nonostante il tentativo disperato di frenata, non ha potuto fare nulla.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su davide lionello

Davide Lionello, figlio dell’attore Oreste Lionello, è deceduto a 52 anni.

È stato confermato che Davide Lionello, 52 anni e figlio dell’attore Oreste Lionello, si è tolto la vita lanciandosi sotto una metro a Roma.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su davide lionello

Argomenti discussi: UmbriaCON, successo per il festival dedicato al comics: la terza edizione si chiude con 30mila presenze; MasterChef, le pagelle: Lee ha già vinto (10), Cannavacciuolo sbrocca sul maiale (7), Dounia troppe parole (3) Chi è stato eliminato; UmbriaCon 2026 conquista 31 mila visitatori: spettacoli, ospiti internazionali e +25% di presenze.

Oreste Lionello, morto il figlio Davide: il gesto estremo e le parole della sorellaDavide, figlio di Oreste Lionello, è morto travolto da un treno della metropolitana a Roma. La famiglia parla di 'tragedia evitabile'. donnaglamour.it

È Davide Lionello, figlio del noto doppiatore, l’uomo travolto dalla Metro A di RomaROMA – Davide Lionello, 52 anni, figlio del noto attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto ieri pomeriggio alla fermata Subaugusta della metropolitana di Roma sulla linea A. Secondo le prime ricost ... dire.it

Morto il figlio di Oreste Lionello, Davide: travolto dalla metro a Roma. La sorella: «È uscito dalla clinica dove era in cura, una tragedia evitabile» L'uomo sarebbe stato visto lanciarsi sui binari all'arrivo del treno. Davide Lionello, 52 anni, figlio del celebre attore - facebook.com facebook