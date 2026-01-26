Travolto dalla metro A a Roma | la vittima è Davide Lionello figlio del noto doppiatore Oreste

A Roma, Davide Lionello, figlio del noto doppiatore Oreste Lionello, è stato travolto dalla metro A. La vittima, anch’egli doppiatore, era sotto cura per problemi psichiatrici dal 2004. Le autorità ipotizzano un gesto volontario, ma le indagini sono in corso. Questa tragedia evidenzia l’importanza di una tutela adeguata per la salute mentale.

Davide, figlio di Oreste Lionello, era anche lui doppiatore. In cura per problemi psichiatrici dal 2004, sembra si sia trattato di un gesto volontario.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su davide lionello È il doppiatore Davide Lionello il 52enne morto travolto da un treno della metro A. Era figlio di Oreste Lionello Davide Lionello, 52 anni, è deceduto domenica 25 gennaio a Roma dopo essere stato travolto da un treno della metro A. Suicidio Davide Lionello, figlio di Oreste travolto dalla metro a Roma: era fuggito dalla clinica psichiatrica Davide Lionello, figlio dell’attore Oreste Lionello, è deceduto a 52 anni. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su davide lionello Argomenti discussi: Tragedia sulla Metro A, uomo muore travolto da un treno; Uomo muore travolto da un treno a Subaugusta, interrotta la metro A tra Anagnina e Colli Albani; Metro A: uomo muore travolto da un treno; Tragedia in metro A, uomo muore investito da un treno: chiuso il tratto da Colli Albani ad Anagnina. Travolto dalla metro A a Roma: la vittima è Davide Lionello, figlio del noto doppiatore OresteDavide, figlio di Oreste Lionello, era anche lui doppiatore. In cura per problemi psichiatrici dal 2004, sembra si sia trattato di un gesto volontario ... fanpage.it È Davide Lionello, figlio del noto doppiatore, l’uomo travolto dalla Metro A di RomaROMA – Davide Lionello, 52 anni, figlio del noto attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto ieri pomeriggio alla fermata Subaugusta della metropolitana di Roma sulla linea A. Secondo le prime ricost ... dire.it Morto il figlio di Oreste Lionello, Davide: travolto dalla metro a Roma. La sorella: «È uscito dalla clinica dove era in cura, una tragedia evitabile» L'uomo sarebbe stato visto lanciarsi sui binari all'arrivo del treno. Davide Lionello, 52 anni, figlio del celebre attore - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.