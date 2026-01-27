La notizia riguarda la tragica morte per asfissia di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, coinvolto in un grave episodio a Anguillara.

AGI - Sono morti per asfissia Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo accusato di aver ucciso sua moglie, Federica Torzullo, ad Anguillara, vicino a Roma. È questo il risultato parziale delle due autopsie effettuate oggi sui corpi dei coniugi all'istituto di medicina legale del Verano. I genitori di Carlomagno, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero suicidati impiccandosi nel garage della loro abitazione di via Tevere. Intanto è prevista per domani, davanti al tribunale per i minorenni di Roma, in via dei Bresciani, per l' affidamento del figlio di Carlomagno e Torzullo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Morti per asfissia i genitori di Carlomagno

L'autopsia sui genitori di Claudio Carlomagno ha confermato il decesso per impiccagione, attribuendolo a un suicidio.

L’autopsia sui genitori di Claudio Carlomagno conferma che la morte è avvenuta per asfissia.

