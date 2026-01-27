Anguillara l' autopsia sui genitori di Claudio Carlomagno | morti entrambi per asfissia da impiccagione confermato suicidio

L'autopsia sui genitori di Claudio Carlomagno ha confermato il decesso per impiccagione, attribuendolo a un suicidio. Sono in corso ulteriori indagini su casa, azienda e auto per chiarire i dettagli dell'omicidio di Federica Torzullo. Gli accertamenti proseguono per ricostruire le dinamiche di questa tragica vicenda.

Confermata dall'autopsia la morte per impiccagione dei genitori del reo confesso. Attesi nuovi sopralluoghi su casa, azienda e auto per chiarire l'omicidio della moglie Federica Torzullo I genitori di Claudio Carlomagno, il reo confesso killer della moglie Federica Torzullo, sono morti entram.

