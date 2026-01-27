Genitori di Claudio Carlomagno morti per asfissia da impiccagione ora occhi sulla scatola nera dell' auto

L’autopsia sui genitori di Claudio Carlomagno conferma che la morte è avvenuta per asfissia. Questa informazione aggiunge dettagli importanti sul caso, che ha attirato l’attenzione pubblica e investigativa. Ora si focalizza l’attenzione sulla scatola nera dell’auto, elemento chiave nelle indagini in corso.

