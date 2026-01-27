Genitori di Claudio Carlomagno morti per asfissia da impiccagione ora occhi sulla scatola nera dell' auto

L’autopsia sui genitori di Claudio Carlomagno conferma che la morte è avvenuta per asfissia. Questa informazione aggiunge dettagli importanti sul caso, che ha attirato l’attenzione pubblica e investigativa. Ora si focalizza l’attenzione sulla scatola nera dell’auto, elemento chiave nelle indagini in corso.

L’autopsia sui corpi dei genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell’uccisione della moglie, ha stabilito che la morte è sopraggiunta per asfissia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo sono in fase avanzata.

Claudio Carlomagno torna a confrontarsi con le conseguenze di un tragico episodio.

