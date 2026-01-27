In un incidente a Torino, Davide Borgione è stato vittima di un'aggressione e di un furto. La famiglia esprime dolore e rabbia, denunciando la mancanza di soccorso e la gravità dell’accaduto. Questa vicenda evidenzia l’importanza di sensibilizzare sulla tutela delle vittime e sulla responsabilità sociale in situazioni di emergenza.

"Quando mi hanno detto che a Davide qualcuno aveva rubato il portafoglio sono rimasto choccato, mi sembrava impossibile. Ma come si fa a derubare un ragazzo in fin di vita sulla strada? Come si fa a non pensare di aiutarlo, chiamare i soccorsi. Davvero sono senza parole, impietrito. Come tutta la mia famiglia". Il dolore si mischia alla rabbia e a un senso di incredulità nelle parole di Fabrizio Borgione, il papà di Davide, il 19 ritrovato morto all'alba di sabato 24 gennaio nel quartiere di San Salvario a Torino., L'informatico 58enne, assieme alla moglie Angela e ai figli Mario e Arianna di 31 e 17 anni, sta attraversando un tormento straziante per la seconda volta, visto che nel 2023 il primogenito Andrea, vice comandante della polizia municipale di Vercelli, è stato stroncato da un'infarto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Torino, il papà di Davide Borgione derubato in fin di vita: "Quegli sciacalli non sono esseri umani"

La vicenda di Torino evidenzia la drammatica mancanza di solidarietà in momenti di emergenza.

In un episodio di cronaca recente, due individui hanno derubato Davide Borgione, rimasto a terra dopo una caduta dalla bici.

