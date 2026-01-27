La vicenda di Torino evidenzia la drammatica mancanza di solidarietà in momenti di emergenza. Fabrizio Borgione esprime il suo dolore e la sua rabbia nei confronti di chi non ha soccorso il figlio, vittima di un episodio che ha scosso la comunità. Un episodio che solleva riflessioni sulla responsabilità collettiva e sui valori umani.

"Quando mi hanno detto che a Davide qualcuno aveva rubato il portafoglio sono rimasto choccato, mi sembrava impossibile. Ma come si fa a derubare un ragazzo in fin di vita sulla strada? Come si fa a non pensare di aiutarlo, chiamare i soccorsi. Davvero sono senza parole, impietrito. Come tutta la mia famiglia". Il dolore si mischia con la rabbia e un senso di incredulità nelle parole di Fabrizio Borgione, il papà di Davide, il 19 ritrovato morto all'alba di sabato 24 gennaio nel quartiere di San Salvario., In una intervista a La Stampa l'informatico 58enne, che assieme alla moglie e agli altri due figli sta attraversando di nuovo lo straziante tormento di perdere un figlio (nel 2023 era morto il loro primogenito stroncato da un infarto), non ha nulla da dire ai due sciacalli che vedendo Davide a terra sul ciglio della strada hanno preferito frugargli nelle tasche e rubargli il portafoglio invece di chiamare i soccorsi: "Preferisco non incontrarli mai, perché non sono esseri umani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Torino, il papà di Davide Borgione morto e poi derubato: "Quegli sciacalli non sono esseri umani"

