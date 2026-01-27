Morbo K polemiche sulla fiction Rai | è scontro tra Gualtieri e Ammirati

In questo articolo si analizzano le recenti polemiche sulla fiction Rai

Questa sera andrà in onda Morbo K, serie Rai che vuole raccontare una storia realmente accaduta nel 1943 a Roma. Una vicenda accaduta presso l’ospedale Fatebenefratelli dove dei medici, per salvare una piccola comunità ebraica, ha inventato l’esistenza dell’epidemia, morbo K, per far sì che molti ebrei non venissero presi dai soldati tedeschi. Ma il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, non ci sta, ritenendo che non sia giusto fornire un racconto parziale, non dando spazio alla quota fascista, ma solo a quella nazista. Ben presto è arrivata la replica da parte della direttrice di Rai Fiction, Mariapia Ammirati, che si è mostrata sconvolta da queste polemiche. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Gualtieri critica la rappresentazione del Ghetto nella fiction Morbo K, sottolineando l’importanza di una narrazione fedele alla storia.

Il 27 e 28 gennaio su Rai 1 viene trasmessa una fiction dedicata al rastrellamento del Ghetto di Roma del 1943.

Polemiche Morbo K, Ammirati (Rai Fiction): Amareggiata per mistificazione su contenuti fictionSono sorpresa e amareggiata per le polemiche e le mistificazioni più volte affiorate in questi giorni – e poco opportunamente persino nello stesso Giorno della Memoria – motivate dal fatto che la fic ... rai.it

Gualtieri contro Morbo K: Nella fiction sul Ghetto i fascisti sono stati cancellatiIl sindaco di Roma Roberto Gualtieri critica la fiction Rai Morbo K per l’assenza dei fascisti nel racconto del rastrellamento del Ghetto di Roma del 16 ottobre 1943. cinemaserietv.it

È grave sovrapporre le polemiche dell’attualità al dovere del ricordo delle vittime della Shoah. Oggi dovremo guardarci seriamente dalla «Nuova indifferenza», alimento purtroppo di un crescente antisemitismo - facebook.com facebook

Memoria selettiva e Storia manipolata La fiction Rai “Morbo K” , in onda stasera su Ra1, mette in scena la razzia del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943, occultando del tutto la partecipazione al misfatto dei collaborazionisti fascisti. Non stupisce più di tanto: la x.com