Gualtieri contro Morbo K | Nella fiction sul Ghetto i fascisti sono stati cancellati

Gualtieri critica la rappresentazione del Ghetto nella fiction Morbo K, sottolineando l’importanza di una narrazione fedele alla storia. Il sindaco di Roma evidenzia la necessità di rispettare la memoria e riflettere sulla complessità degli eventi storici, specialmente in occasione del Giorno della Memoria. La discussione riguarda il ruolo delle produzioni televisive nel preservare la verità storica e il senso della memoria collettiva.

A poche ore dalle celebrazioni del Giorno della Memoria, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha lanciato un attacco diretto alla Rai per la fiction Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero, in programma stasera 27 gennaio alle 21.30 su Rai 1. La polemica riguarda l’assenza dei fascisti nella ricostruzione del rastrellamento del Ghetto ebraico di Roma del 16 ottobre 1943, uno degli episodi più drammatici della Shoah in Italia. “Ho letto e spero che non sia così, che c’è una fiction sul rastrellamento degli ebrei di Roma, dove non si vedono proprio i fascisti. Loro non ci stanno, ci sono solo i nazisti”, ha dichiarato Gualtieri durante l’incontro con Sami Modiano, organizzato dalla Fondazione museo della Shoah in collaborazione con il XII Municipio al Teatro Vascello. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Il sindaco di Roma ha espresso critiche sulla rappresentazione del Rastrellamento del Ghetto nella nuova fiction Rai, evidenziando l’assenza di figure fasciste e sottolineando la collaborazione di alcuni fascisti all’evento.

Il 27 e 28 gennaio su Rai 1 viene trasmessa una fiction dedicata al rastrellamento del Ghetto di Roma del 1943.

