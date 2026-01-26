Giorno della Memoria Gualtieri e la fiction Rai sul rastrellamento di Roma che dimentica i fascisti

Il 27 e 28 gennaio su Rai 1 viene trasmessa una fiction dedicata al rastrellamento del Ghetto di Roma del 1943. Un’occasione per ricordare gli eventi storici e riflettere sul passato, attraverso una narrazione che mira a coinvolgere il pubblico. La programmazione si inserisce nelle commemorazioni ufficiali del Giorno della Memoria, offrendo un’opportunità di approfondimento e consapevolezza.

Il 27 e 28 gennaio su Rai 1 andrà in onda una fiction che racconta il rastrellamento del Ghetto ebraico di Roma avvenuto a ottobre del 1943. Come emerso per la prima volta sul quotidiano “La Stampa”, gli sceneggiatori avrebbero deciso di concentrare la narrazione sulle figure dei nazisti, e in particolare del generale Kappler, eliminando quelle dei fascisti. Una scelta criticata anche dal sindaco Roberto Gualtieri. “Ho letto, e spero non sia così - ha detto Gualtieri - che c'è una fiction dove i fascisti non si vedono proprio, non ci stanno: ci sono solo i nazisti”. Il Sindaco, però, la Storia oltre ad averla studiata a scuola, l'ha anche insegnata a livello accademico: “Come sanno i testimoni - ha proseguito durante l'evento organizzato nell'ambito della commemorazione del Giorno della Memoria - i fascisti hanno c0llaborato attivamente alla decisione criminale di Hitler di sterminare tutti gli ebrei, li hanno cacciati dalle scuole, hanno fatto le liste, aiutato a prenderli e portarli ai campi dove poi la barbarie dell'umanità si è mostrata nel suo volto più spietato e incredibile”.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Giorno Memoria

Il sindaco di Roma ha espresso critiche sulla rappresentazione del Rastrellamento del Ghetto nella nuova fiction Rai, evidenziando l’assenza di figure fasciste e sottolineando la collaborazione di alcuni fascisti all’evento.

Lugo si prepara a ricordare il Giorno della Memoria con una serie di iniziative dedicate alla riflessione e alla memoria delle vittime dell'Olocausto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Giorno Memoria

Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026: Memorie d’Inciampo a Pieve Saliceto di Gualtieri; Giorno della Memoria; Memoria genera Futuro, le iniziative di Roma Capitale per il Giorno della Memoria; Il Giorno della Memoria a Novi Ligure.

VIDEO | Giorno della memoria, Gualtieri: Il male è uscito da persone normali, può tornareLa Shoah non è stata opera solo dei nazisti, c'è stata una complicità attiva del fascismo, dice il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. All'incontro con Sami Modiano hanno partecipato centinaia di stu ... dire.it

Giorno della Memoria, Gualtieri: «Fascisti spariti dalla fiction sul rastrellamento di Roma». Gli eventi del 27 gennaioA 24 ore dall'inizio delle celebrazioni in ricordo della Shoah del 27 gennaio, l'attacco del sindaco durante l'incontro con Sami Modiano, organizzato dalla Fondazione museo della Shoah in collaborazio ... roma.corriere.it

«Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario»: sul filo delle parole di Primo Levi, la provincia di Imperia presenta il programma di iniziative per il 27 gennaio, Giorno della Memoria, la data simbolo che ricorda l’apertura dei cancelli del lager di Aus facebook

Ragioni schiette per abolire il Giorno della memoria. Chi mescola Gaza con la Shoah non rende più giustizia ai palestinesi. Semplicemente fa torto agli ebrei. E alla storia. Il 27 gennaio è diventato un lavacro collettivo. Di @DAVIDPARENZO x.com