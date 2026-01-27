In occasione della serata dedicata alla Shoah, la Rai propone la serie Morbo K, che racconta una storia vera ambientata a Roma. Un'opportunità per approfondire un capitolo importante della storia, con un approccio narrativo che mira a mantenere viva la memoria e la riflessione.

Anche la Rai stasera celebra la Shoah attraverso una serie che racconta una storia vera accaduta a Roma, Morbo K. Nel cast Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrara Questa sera va in onda Morbo K, la serie Rai, prima tv che tratta di una storia vera ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Un racconto che in pochi conosco ma che commuove perché tratta di un episodio in cui dei medici sono riusciti a salvare tanti ebrei con un escamotage. La storia raccontata è ambientata a Roma, presso l’ospedale Fatebenfratelli, nel 1943, nel pieno della guerra. Un racconto che emoziona e che vuole dare attenzione a questa giornata così importante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Morbo K, la serie Rai che stasera celebra la Shoah

Morbo K è una miniserie di Rai 1, ispirata a una storia vera, in prima serata per la Giornata della Memoria.

Il Giorno della Memoria è un momento per riflettere sulla storia e sui rischi di antisemitismo.

Morbo K, la storia vera della serie che nessuno conosce e che ha salvato decine di ebrei: stasera su Rai1Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon. libero.it

Cast e trama di Morbo K, su Rai 1 la miniserie dedicata alle vittime della Shoah e ad Antonello FassariNel mezzo dell’orrore, Patierno e gli sceneggiatori, hanno innestato una storia d’amore tra un’ebrea e il giovane assistente di dottor Prati, interpretato da Giacomo Giorgio. La miniserie, in due ... iodonna.it

“Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero” è una miniserie storica drammatica in due serate che Rai 1 propone come parte della programmazione dedicata alla ‘Giornata della Memoria’, raccontando una vicenda reale e poco conosciuta della Re - facebook.com facebook

Martedì 27 e mercoledì 28 gennaio su Rai 1 la serie “Morbo K” con Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrera e Dharma Mangia Woods in occasione del Giorno della Memoria x.com