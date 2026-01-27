Morbo K è una miniserie di Rai 1, ispirata a una storia vera, in prima serata per la Giornata della Memoria. La fiction vede protagonisti Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrera, e si compone di un numero limitato di episodi. Di seguito, vengono illustrate la trama, il cast e la struttura della serie, per offrire una panoramica completa e chiara.

Morbo K, ispirata a una storia vera, arriva in prima serata per la Giornata della Memoria: tutto quello che c'è da sapere sulla fiction di Rai 1 con Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrera. Raccontare la Storia attraverso la fiction, senza retorica e con uno sguardo umano. È questa la sfida di Morbo K - Chi salva una vita salva il mondo intero, la nuova miniserie di Rai 1 con Vincenzo Ferrera in onda stasera e domani sera (27 e 28 gennaio) in occasione della Giornata della Memoria. Un progetto che riporta al centro una vicenda poco conosciuta ma accaduta realmente, ambientata nella Roma del 1943, dove il coraggio di pochi ha cambiato il destino di molti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Morbo K da stasera su Rai 1: la trama, il cast, da quanti episodi è composta la miniserie

