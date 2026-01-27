Roma, settembre 1943. Kappler capo delle SS di stanza a Roma, minaccia la comunità ebraica chiedendo un tributo in oro: cinquanta chili per non essere deportati. Un ricatto mostruoso che alcuni già sospettano essere un imbroglio. È questo l’incipit di “Morbo K” la serie tv in due serate, con la regia di Francesco Patierno- coproduzione di Rai Fiction- Fabula Fiction- Rai Com- che sarà in onda su Rai 1 in prima serata, martedì 27 e mercoledì 28 gennaio. Mentre gli ebrei romani si interrogano su cosa fare e come mettere insieme in 24 ore l’oro richiesto da Kappler, il professor Prati, (interpretato da Vincenzo Ferrera), direttore del Fatebenefratelli, l’ospedale che è a due passi del ghetto, intuisce le vere intenzioni del colonnello tedesco e riesce a trasferire alcune famiglie ebree in un reparto speciale, salvandole di fatto, da un atroce destino. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MORBO K: LA SERIE DI RAI1 “DIMENTICA” I FASCISTI? SCOPPIA LA POLEMICA

Approfondimenti su Roma Septembre

Il 27 e 28 gennaio su Rai 1 viene trasmessa una fiction dedicata al rastrellamento del Ghetto di Roma del 1943.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Roma Septembre

Argomenti discussi: La miniserie sul Morbo K che salvò gli ebrei perseguitati. Ma i fascisti non ci sono; Morbo K e i fascisti invisibili; Morbo K: Chi salva una vita, salva il mondo intero. Una storia vera, che in pochi conoscono.; Morbo k, il finto virus per salvare gli ebrei.

Morbo K, la storia vera della serie che nessuno conosce e che ha salvato decine di ebrei: stasera su Rai1Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon. libero.it

Morbo K, trama e cast della serie ispirata a una storia vera stasera in tvLa vicenda della miniserie televisiva Morbo K è ambientata durante l’occupazione nazista di Roma, quando il colonnello Herbert Kappler, capo delle SS, impone alla comunità ebraica un ricatto spietato: ... tg24.sky.it

Per la giornata della Memoria, la Rai sceglie la mini serie in due puntate Morbo K, per raccontare una storia italiana Roma, settembre 1943. La città è sospesa in un’atmosfera cupa, fatta di paura, sospetti e silenzi spezzati solo dal rumore degli stivali nazisti. - facebook.com facebook

Martedì 27 e mercoledì 28 gennaio su Rai 1 la serie “Morbo K” con Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrera e Dharma Mangia Woods in occasione del Giorno della Memoria x.com