Su Rai1 arriva Morbo K, una fiction che tratta un tema delicato (quello di una possibile epidemia), in un contesto storico preciso (la seconda guerra mondiale). Scopriamo insieme la trama, il cast e quando andrà in onda in tv. Morbo K con Giacomo Giorgio: la trama e quando in tv. ‘Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero ‘ è la nuova serie Rai che racconta la storia della deportazione degli ebrei da parte dei nazisti ma dal punto di vista di chi ha provato a salvarli. La fiction, in due puntate, è in programma per martedì 27 e mercoledì 28 gennaio 2026. Ma qual è la trama di Morko K? Ambientata a Roma nel 1943, la serie comincia con Kappler, capo delle SS di stanza a Roma, che minaccia la comunità ebraica chiedendo un tributo in oro di ben cinquanta chili per non essere deportati. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Morbo K, la miniserie con Giacomo Giorgio su Rai1: data di inizio, trama e cast

Leggi anche: Carosello in love trama cast e data uscita con giacomo giorgio e ludovica martino su rai1

La Preside con Luisa Ranieri su Rai1: data di inizio, cast e tramaSu Rai1, a partire dalla data da definirsi, va in onda la nuova fiction “La Preside” con Luisa Ranieri nel ruolo principale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La miniserie sul Morbo K che salvò gli ebrei perseguitati. Ma i fascisti non ci sono; Rai Uno, arriva Morbo K: la trama, il cast e quando inizia la miniserie tv con Giacomo Giorgio; Arriva la storia del Morbo K in una fiction; Morbo K: Chi salva una vita, salva il mondo intero. Una storia vera, che in pochi conoscono.

Morbo K, in arrivo la miniserie Rai sulla frode scientifica che salvò gli ebrei romani dalla deportazioneLa Rai ha confermato ufficialmente che la miniserie Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero andrà in onda il 27 e 28 Gennaio. 4news.it

La miniserie sul Morbo K che salvò gli ebrei perseguitati. Ma i fascisti non ci sonoIl 27 e 28 gennaio, per la Giornata della Memoria, su Rai 1 le due puntate ispirate alla storia del professor Giovanni Borromeo che inventò il contagio per ... repubblica.it

“Morbo K”: la miniserie evento su #Rai1 per la Giornata della Memoria, cast, trama e quando va in onda - facebook.com facebook

TV - "Morbo K - Chi salva una vita, salva il mondo intero", la miniserie diretta da Francesco Patierno su Rai 1 il 27 e il 28 gennaio ift.tt/GDf3uYQ x.com