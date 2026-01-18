Il negozio Zoboli chiude dopo 65 anni Il corredo di Lella ricamato a mano regalo speciale per tante generazioni

Dopo 65 anni, il negozio Zoboli di Modena chiude i battenti. Conosciuto per il suo corredo di Lella, ricamato a mano, ha accompagnato generazioni di famiglie come simbolo di cura e tradizione. Il negozio, fondato da Novella Zoboli, ha rappresentato un punto di riferimento nel settore dei ricami e dei filati, lasciando un patrimonio di ricordi e di storie legate alla cura dei dettagli e all’artigianato locale.

. Modena, 18 gennaio 2026 – Il bavaglino con le iniziali ricamate dalla ‘Lella’ Zoboli: intere generazioni di modenesi – e non solo – hanno ricevuto tra i primissimi regali proprio il corredo fatto a mano da Novella, per tutti ‘Lella’, Zoboli, dello storico negozio ‘Zoboli Filati e Ricami’. Un vero e proprio punto di riferimento cittadino che, a fine mese chiude, dopo ben 65 anni di intensa attività. È stato Giovanni Zoboli, il marito di Novella, ad aprire il negozio, nel 1961, in piazza Grande (chiuso a inizio anni 2000), cui poi si è affiancata la seconda e attuale sede in via Selmi, negli anni Novanta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il negozio Zoboli chiude dopo 65 anni. “Il corredo di Lella ricamato a mano, regalo speciale per tante generazioni” Leggi anche: Dopo 35 anni chiude il negozio storico Q di Ravenna. Chiara: “Voglio dedicare più tempo a me stessa” Leggi anche: Le luci si spengono nell'attività del centro: dopo dieci anni chiude il negozio di abbigliamento streetwear Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Dopo 25 anni, chiude il negozio di musica "Plug in" di Finale. Il titolare Gianni Ferrari fa il mea culpa: "Non mi sono adeguato al commercio online" - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.