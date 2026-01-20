Londra perde un angolo di Napoli chiude il ristorante Da Maria | Per 46 anni abbiamo fatto sentire a casa italiani e vip come Chris Martin

Non è solo un ristorante che abbassa la serranda. È un pezzo di Napoli che saluta Londra. Dopo 46 anni di attività, “Da Maria”, storico locale di Notting Hill diventato negli anni un punto di riferimento per i tifosi azzurri, si avvia alla chiusura. Non per un problema, non per una crisi improvvisa, ma per una scelta di vita. A raccontarne la storia è il proprietario Pasquale Ruocco. «Dopo l’annuncio stiamo ricevendo tantissime telefonate e messaggi di dispiacere», racconta. «Da amici, clienti, persone che ci conoscono da una vita». La loro storia comincia da lontano, oltre mezzo secolo fa: «Io e mia moglie siamo arrivati in Inghilterra circa 50 anni fa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

