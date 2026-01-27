Il Giorno della Memoria | gli appuntamenti a Firenze

Il Giorno della Memoria, celebrato il 27 gennaio, ricorda le vittime dell’Olocausto. A Firenze, questa data è l’occasione per partecipare a eventi e iniziative che promuovono la memoria storica e il rispetto dei diritti umani. La ricorrenza, riconosciuta dall’ONU dal 2005, rappresenta un momento di riflessione e consapevolezza sulla storia e sull’importanza di mantenere vivo il ricordo.

Firenze, 27 gennaio 2026 – Dal 2005, il 27 gennaio è stata ufficialmente riconosciuta come Giorno della Memoria dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attraverso la risoluzione 607 e viene celebrata ogni anno per ricordare le vittime dell'Olocausto. Firenze celebra questa ricorrenza con vari appuntamenti, eccone alcuni. Le celebrazioni del Comune di Firenze. Oggi dalle ore 8, esposizione delle bandiere a mezz'asta in segno di memore omaggio alle vittime dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi di sterminio. Alle ore 9, deposizione di corone ai monumenti e alle lapidi che ricordano i Caduti deportati nei campi di sterminio nella ricorrenza del "Giorno della Memoria".

