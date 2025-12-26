Torna il Premio 28 dicembre con cui Ortona celebra memoria e impegno civile | tutti gli appuntamenti

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ortona si prepara a vivere due giornate dedicate alla memoria storica, alla cultura e alla partecipazione civile con il Premio 28 Dicembre, appuntamento che ogni anno rinnova il ricordo della Liberazione della città e rende omaggio alle vittime della guerra, valorizzando al tempo stesso esempi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

torna il premio 28 dicembre con cui ortona celebra memoria e impegno civile tutti gli appuntamenti

© Chietitoday.it - Torna il Premio 28 dicembre, con cui Ortona celebra memoria e impegno civile: tutti gli appuntamenti

Leggi anche: Centenario Rocco Chinnici, Misilmeri celebra il magistrato fra memoria e impegno civile

Leggi anche: Il Premio 28 dicembre, un riconoscimento che racconta Ortona attraverso le storie di chi ne ha portato il nome fuori dai confini

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il Premio 28 dicembre, un riconoscimento che racconta Ortona attraverso le storie di chi ne ha portato il nome fuori dai confini; Ortona, premio 28 dicembre: tre vincitori ex aequo; Premio artistico letterario Città di Tramonti: cerimonia il 28 dicembre; Ortona, presentato il Premio 28 Dicembre: riconoscimenti a cittadini, personalità e associazioni.

Premio artistico letterario Città di Tramonti: cerimonia il 28 dicembre - Il Premio artistico letterario Città di Tramonti torna con la sua XVI edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’area ... zon.it

torna premio 28 dicembreA Tramonti premi a Maurizio De Giovanni e Don Patriciello: 28 dicembre la cerimonia conclusiva del Premio “Tagliafierro” - Tagliafierro", dedicato alla memoria di Pietro Tagliafierro, giovane disabile appassionato di poesia scomparso prematurame ... ilvescovado.it

Il Premio 28 dicembre, un riconoscimento che racconta Ortona attraverso le storie di chi ne ha portato il nome fuori dai confini - i tre premi assegnati a Tony Pietropiccolo, Tommaso Coletti e Angela Arnone. chietitoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.