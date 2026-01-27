Monza blindata arrivano Inter e Fiamma olimpica | tutte le strade chiuse

Mercoledì 4 febbraio, Monza sarà interessata da importanti modifiche alla viabilità a causa di due eventi in programma. Le strade della città saranno temporaneamente chiuse al traffico per garantire la sicurezza di Inter e Fiamma olimpica. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di prestare attenzione ai segnali temporanei di circolazione.

Mercoledì 4 febbraio Monza sarà blindata: nella stessa giornata saranno infatti due gli eventi che avranno luogo in città e che necessiteranno di modifiche alla viabilità, con diverse strade chiuse al transito degli automobilisti. Alle 17.30 all'U-Power Stadium si disputerà la partita di Coppa.

