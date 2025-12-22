Passaggio Fiamma Olimpica a Frosinone il 27 dicembre 2025 | tutte le strade chiuse e i divieti

In vista del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano–Cortina 2026 a Frosinone, previsto per sabato 27 dicembre 2025, il Comune ha emanato un’ordinanza che prevede la chiusura di alcune strade e divieti di sosta. Queste misure sono state adottate per garantire la sicurezza dei partecipanti e il buon andamento dell’evento. Di seguito si riportano tutte le informazioni relative alle modifiche temporanee alla viabilità.

