Passaggio Fiamma Olimpica a Frosinone il 27 dicembre 2025 | tutte le strade chiuse e i divieti
In vista del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano–Cortina 2026 a Frosinone, previsto per sabato 27 dicembre 2025, il Comune ha emanato un’ordinanza che prevede la chiusura di alcune strade e divieti di sosta. Queste misure sono state adottate per garantire la sicurezza dei partecipanti e il buon andamento dell’evento. Di seguito si riportano tutte le informazioni relative alle modifiche temporanee alla viabilità.
In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano–Cortina 2026, previsto a Frosinone nella giornata di sabato 27 dicembre 2025, il Comune ha disposto una ordinanza di regolamentazione temporanea della viabilità, al fine di garantire la sicurezza dell’evento e il regolare svolgimento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Perugia, passaggio della fiamma olimpica per Milano-Cortina 2026: i divieti, il percorso e tutte le modifiche al traffico
Leggi anche: Perugia, passaggio della fiamma olimpica per Milano-Cortina 2026: i divieti, il percorso e tutte le modifiche al traffico
Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 20 a Benevento; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: dalla Calabria alla Campania - La fiaccola stasera a Salerno. Il sindaco: “Il fuoco di Olimpia scalda i nostri cuori”; Passaggio della fiamma olimpica: allo studio il piano per la sicurezza e la viabilità; La fiamma olimpica passa da Pisa per la prima volta dopo vent'anni: il saluto della città.
Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 20 a Benevento - Scopri il percorso, le città coinvolte, gli orari di passaggio della Torcia e i nomi di tedofore e tedo ... olympics.com
Rieti, oggi il passaggio della fiamma olimpica in città: gli orari e le strade - Il viaggio della torcia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, partito da Roma sabato scorso, oggi, con avvio da Montefiascone, raggiungerà Terni ... ilmessaggero.it
Anche a Narni la fiamma olimpica dei Giochi invernali - Narni sarà una delle località italiane che ospiterà il passaggio della fiamma olimpica in vista dei Giochi invernali Milano Cortina 2026. ansa.it
LaC News24. . Le straordinarie immagini del passaggio della Fiamma Olimpica questa mattina a Cosenza e Crotone. Ad accogliere la fiaccola nella città pitagorica anche il sindaco Vincenzo Noce - facebook.com facebook
Fiamma Olimpica, oggi tappa in Sardegna: la cerimonia del passaggio e i tedofori, da Alessia Orro a Melissa Satta x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.