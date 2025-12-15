Sold out al Teatro Sant’Andrea per l’incontro con Enzo Iacchetti

Sold out per Enzo Iacchetti a Bergamo. Il conduttore televisivo, attore e comico sarà protagonista di un incontro al Teatro Sant'Andrea, in via Porta Dipinta, 37 (Città Alta), sabato 20 dicembre alle 18. L'iniziativa, a cura di Li.Ber, l'associazione librai bergamaschi, è promossa in occasione dell'uscita del suo libro "25 minuti di felicità (senza mai perdere la malinconia)". Dialogherà con l'autore Chiara Garufi. Ingresso libero, prenotazione fortemente consigliata tramite il link: https:qrto.orgC9HvFe Il libro Con il timbro irriverente che lo contraddistingue, Enzo Iacchetti scrive un'autobiografia sincera, quella di un uomo che ha fatto ridere milioni di persone proprio perché, come i comici più grandi, conosce bene il sapore della malinconia e sa che per sconfiggerla ci vuole tanta leggerezza quanta intelligenza.