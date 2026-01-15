A Licata torna la commedia brillante | al teatro Re Grillo Scusi lei balla il valzer?

A Licata torna la commedia brillante con “Scusi, lei balla il valzer?” al teatro Re Grillo. La rappresentazione propone un’ironica e raffinata trama di equivoci, ispirata al teatro europeo di genere leggero. Un’occasione per apprezzare un ritmo serrato e un umorismo sottile, in un contesto che celebra l’eleganza della commedia classica.

Ironia elegante, ritmo serrato e un gioco di equivoci che affonda le radici nel teatro brillante europeo. Arriva al teatro Re Grillo di Licata la commedia “Scusi, lei balla il valzer?”, proposta dall’associazione culturale Art.istica 33 in doppia replica: sabato 17 gennaio alle 20 e domenica 18. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

