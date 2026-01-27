Monaco Juve ufficiale | ecco chi parla in conferenza stampa alla vigilia con mister Spalletti Decisione presa
La conferenza stampa alla vigilia di Monaco Juve è stata caratterizzata dalle parole di Luciano Spalletti, che ha presentato la sfida di Champions League. Il mister ha analizzato gli aspetti principali della partita, offrendo spunti sulla preparazione e le strategie della squadra. Questo incontro rappresenta un momento importante per entrambe le compagini, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo nel contesto europeo.
di Marco Baridon Monaco Juve, arriva la decisione ufficiale: ecco chi parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con mister Luciano Spalletti. La Juventus entra nel vivo della preparazione per la trasferta europea, definendo i protagonisti che incontreranno i media allo stadio. Come appreso da , sarà Teun Koopmeiners ad affiancare il mister nella classica conferenza stampa della vigilia. QUI LE ULTIME SULLA JUVE Il centrocampista olandese è stato scelto per presentare la delicata sfida contro il Monaco, a testimonianza della sua centralità nel progetto e nello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Monaco Juve
Bodo Glimt Juve, ufficiale: chi parla in conferenza stampa con Spalletti alla vigilia del match di Champions League
Juve Pafos, ufficiale: chi parla in conferenza stampa insieme a Spalletti. Scelto il giocatore che lo affiancherà alla vigilia di Champions
Ultime notizie su Monaco Juve
Argomenti discussi: Tarifs, accès, M-ticket… Les infos billetterie pour la Juventus Turin; Monaco-Juve: dalla Francia, Real Madrid fatale? Il tecnico Pocognoli a rischio esonero; Juve, un calendario senza tregua: ecco come Spalletti vuole gestire i giocatori; Juve ecco En-Nesyri. Può arrivare già oggi, ma è solo l'inizio...
Monaco-Juventus pronostico e quote, la chicca sul matchScopri il pronostico su Monaco-Juventus con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per l'ottavo turno della fase campionato di Champions. calciomercato.com
Monaco-Juventus: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioniTutte le informazioni su Monaco-Juventus, ottava giornata di Champions League: formazioni e come seguire la partita. msn.com
Allenamento Juve pre Monaco Segui qui la seduta LIVE - facebook.com facebook
#Monaco #Juve #Pogba ci sarà oppure no x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.