Monaco Juve ufficiale | ecco chi parla in conferenza stampa alla vigilia con mister Spalletti Decisione presa

La conferenza stampa alla vigilia di Monaco Juve è stata caratterizzata dalle parole di Luciano Spalletti, che ha presentato la sfida di Champions League. Il mister ha analizzato gli aspetti principali della partita, offrendo spunti sulla preparazione e le strategie della squadra. Questo incontro rappresenta un momento importante per entrambe le compagini, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo nel contesto europeo.

