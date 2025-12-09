Juve Pafos ufficiale | chi parla in conferenza stampa insieme a Spalletti Scelto il giocatore che lo affiancherà alla vigilia di Champions

di Marco Baridon Juve Pafos, ufficiale: in conferenza stampa insieme a Spalletti parlerà lui. Scelto il giocatore che lo affiancherà alla vigilia di Champions. Il mistero sul giocatore che affiancherà Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia è stato svelato. Alle ore 17:00, nella sala stampa dell’Allianz Stadium, a prendere la parola insieme al tecnico toscano sarà Pierre Kalulu. Parla il leader silenzioso: Kalulu al microfono. La scelta del club è ricaduta su uno degli uomini più rappresentativi di questo avvio di stagione. Il difensore francese si è imposto come un pilastro inamovibile della retroguardia bianconera, l’unico a garantire continuità di rendimento e tenuta fisica nel mezzo dell’emergenza infortuni che ha colpito il reparto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

