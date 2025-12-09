Juve Pafos ufficiale | chi parla in conferenza stampa insieme a Spalletti Scelto il giocatore che lo affiancherà alla vigilia di Champions
di Marco Baridon Juve Pafos, ufficiale: in conferenza stampa insieme a Spalletti parlerà lui. Scelto il giocatore che lo affiancherà alla vigilia di Champions. Il mistero sul giocatore che affiancherà Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia è stato svelato. Alle ore 17:00, nella sala stampa dell’Allianz Stadium, a prendere la parola insieme al tecnico toscano sarà Pierre Kalulu. Parla il leader silenzioso: Kalulu al microfono. La scelta del club è ricaduta su uno degli uomini più rappresentativi di questo avvio di stagione. Il difensore francese si è imposto come un pilastro inamovibile della retroguardia bianconera, l’unico a garantire continuità di rendimento e tenuta fisica nel mezzo dell’emergenza infortuni che ha colpito il reparto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juve, Champions in salita: ora decisive le partite contro Bodo e Pafos
Juve Pafos: ruolino di marcia da schiacciasassi per i prossimi avversari in Champions League. Come sta andando il loro cammino in Cipro
Arbitro Juve Pafos, designato il fischietto del match di Champions League: chi dirigerà l’incontro in programma mercoledì allo Stadium
Inizia l’allenamento della #Juventus alla vigilia del #Pafos ? Tornano #Bremer e #Rugani in gruppo, assenti #Gatti e #Vlahovic ? # #JuvePafos @BaridonMarco Vai su X
Allenamento #Juve pre Pafos ? Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa - facebook.com Vai su Facebook
Pafos, parla il ds Giaretta: «Abbiamo perso solo una partita, ma contro il Bayern Monaco. Continuiamo a coltivare un sogno. Sulla Juve…». - Pafos, il direttore sportivo Giaretta svela: «Abbiamo perso solo una partita, noiontinuiamo a coltivare un sogno. Da calcionews24.com
Laura Pausini abbandona i social: «Sono luoghi di odio e rabbia. Mi stavano creando una dipendenza malata» gazzettadelsud.it
Il Vaticano si ammoderna: in formato digitale il “who’s who” della Chiesa cattolica repubblica.it
Cameron Norrie esprime una preferenza: “Alcaraz migliore di Sinner e vi dico il perché” oasport.it
Nuovo corso di pianoforte da Proxima Music con Giovanni Fabiani lanazione.it
“È questo il segreto”: Garlasco, la rivelazione choc di De Rensis a Giletti thesocialpost.it
Ucraina, Papa Leone tradisce Papa Francesco: dalla Nato che “abbaia” alla “pace giusta” thesocialpost.it