Juve Pafos ufficiale | chi parla in conferenza stampa insieme a Spalletti Scelto il giocatore che lo affiancherà alla vigilia di Champions

Juventusnews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Juve Pafos, ufficiale: in conferenza stampa insieme a Spalletti parlerà lui. Scelto il giocatore che lo affiancherà alla vigilia di Champions. Il mistero sul giocatore che affiancherà Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia è stato svelato. Alle ore 17:00, nella sala stampa dell’Allianz Stadium, a prendere la parola insieme al tecnico toscano sarà Pierre Kalulu. Parla il leader silenzioso: Kalulu al microfono. La scelta del club è ricaduta su uno degli uomini più rappresentativi di questo avvio di stagione. Il difensore francese si è imposto come un pilastro inamovibile della retroguardia bianconera, l’unico a garantire continuità di rendimento e tenuta fisica nel mezzo dell’emergenza infortuni che ha colpito il reparto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve pafos ufficiale chi parla in conferenza stampa insieme a spalletti scelto il giocatore che lo affiancher224 alla vigilia di champions

© Juventusnews24.com - Juve Pafos, ufficiale: chi parla in conferenza stampa insieme a Spalletti. Scelto il giocatore che lo affiancherà alla vigilia di Champions

Juve, Champions in salita: ora decisive le partite contro Bodo e Pafos

Juve Pafos: ruolino di marcia da schiacciasassi per i prossimi avversari in Champions League. Come sta andando il loro cammino in Cipro

Arbitro Juve Pafos, designato il fischietto del match di Champions League: chi dirigerà l’incontro in programma mercoledì allo Stadium

juve pafos ufficiale parlaPafos, parla il ds Giaretta: «Abbiamo perso solo una partita, ma contro il Bayern Monaco. Continuiamo a coltivare un sogno. Sulla Juve…». - Pafos, il direttore sportivo Giaretta svela: «Abbiamo perso solo una partita, noiontinuiamo a coltivare un sogno. Da calcionews24.com