Minneapolisappello Melania | siamo uniti

27 gen 2026

La recente situazione a Minneapolis ha portato a un appello all’unità nazionale da parte della First Lady Melania Trump. In un momento di tensione, ha sottolineato l’importanza di restare uniti per affrontare le sfide e favorire la calma. Un messaggio di solidarietà e coesione, volto a promuovere tranquillità e dialogo in un contesto complesso.

17.45 Per rasserenare scende in campo la First Lady Usa e fa con un appello all'unità nazionale. Intervenendo sulla situazione tesa a Minneapolis dopo l'uccisione di Alex Pretti da parte di un agente Ice, Melania dice: "Dobbiamo unirci. Chiedo unità". Ed esorta chi manifesta a evitare scontri. "Sono contro la violenza. Per favore, se protestate, fatelo pacificamente", chiede Melania. E riferisce che Trump ha parlato con il governatore del Minnesota e il sindaco di Minneapolis nel tentativo di calmare la situazione.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

