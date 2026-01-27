Melania Trump travolta dalle polemiche | mentre a Minneapolis si muore lei festeggia alla Casa Bianca in stile Versailles

In un contesto di crisi, Melania Trump ha partecipato a una serata di gala alla Casa Bianca, mentre nel mondo si verificano eventi drammatici come le violenze a Minneapolis. Un’immagine che ha suscitato molte riflessioni sulla distanza tra l’élite e le sfide quotidiane di molte persone. Questa situazione mette in evidenza le differenze di sensibilità e priorità tra diverse realtà sociali e politiche.

Quanto può essere inopportuna una serata di gala nella East Room con 70 vip in smoking, popcorn e biscotti monogrammati in bianco e nero, mentre a Minneapolis si muore per la strada? Negli ultimi giorni, in tanti si sono chiesti cosa potesse pensare Melania Trump dell'operato del consorte presidente e della sua milizia armata, l'Ice. Ed ecco cosa ne pensa: come se niente fosse, la Casa Bianca festeggia in stile Versailles l'uscita di "Melania", il documentario della First Lady pagato da Amazon una ottantina di milioni di dollari, 35 dei quali aggiunti in extremis in promozione per evitare alla signora Trump un imbarazzante flop.

