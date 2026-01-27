Minneapolis la paura di un italiano | Ci sentiamo impotenti dinanzi a invasione Ice

La crescente tensione a Minneapolis e nel Minnesota riflette le preoccupazioni di un italiano residente, Lorenzo Fabbri, che vive da oltre dieci anni nello stato. In un contesto di intimidazioni e paura, si evidenziano le sfide quotidiane vissute dalla comunità locale e le difficoltà di sentirsi al sicuro in un clima di crescente insicurezza.

(Adnkronos) – Preoccupazione e paura, in un clima d’intimidazione che si vive quotidianamente. Così descrive la situazione a Minneapolis e nel Minnesota Lorenzo Fabbri, che da più di dieci anni vive nello stato del Midwest, dove insegna Lingue e Culture Francese e Italiana all’Università dello Stato. Negli ultimi giorni, dopo la morte dell’infermiere Alex Pretti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Billie Eilish torna a esprimere la propria opinione sull’ICE, sottolineando come la sicurezza nelle proprie case non sia più garantita.

