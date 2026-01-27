Minneapolis | il comandante del Border Patrol rimosso dal suo incarico Ma arriva la smentita

Gregory Bovino, comandante del Border Patrol, è stato rimosso dal suo incarico a Minneapolis. Secondo fonti, tornerà a El Centro, in California, e si avvierà verso la pensione a breve. La notizia ha suscitato attenzione, ma è stata successivamente smentita, chiarendo la sua posizione attuale e le future destinazioni professionali.

Gregory Bovino è stato rimosso dal suo incarico di comandante del Border Patrol. Lo riporta The Atlantic citando alcune fonti, secondo le quali Bovino - al momento a Minneapolis - tornerà al suo precedente incarico a El Centro, in California, e andrà in pensione a breve. La rimozione di Bovino, aggiunge The Atlantic, segnala che l'amministrazione Trump starebbe rivalutando le sue tattiche dopo la morte di Alex Pretti. Il controverso comandante degli agenti anti-immigrazione è stato sommerso dalle critiche nel fine settimana per aver dichiarato che il Secondo Emendamento non si applicava a Pretti.

