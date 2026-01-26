L’attenzione si concentra sulle recenti tensioni negli Stati Uniti, in particolare dopo l’uccisione di Alex Pretti, infermiere di 37 anni, a Minneapolis durante un’operazione dell’Ice. In questo contesto si inseriscono l’indagine in corso, le strategie dell’

Sono ore convulse negli Stati Uniti. Il clima è sempre più incandescente dopo l’uccisione a Minneapolis di Alex Pretti, infermiere di 37 anni, colpito a morte da agenti federali durante un’operazione dell’ Immigration and Customs Enforcement (Ice). L’episodio, il secondo in poche settimane che vede un cittadino statunitense perdere la vita per mano di agenti federali nella stessa città, ha riacceso lo scontro durissimo tra l’amministrazione Trump e le autorità del Minnesota, oltre a provocare proteste di piazza in numerose metropoli americane. Ebbene, di fronte alla pressione crescente – che arriva non solo dai democratici ma anche da una parte dei repubblicani – Donald Trump ha annunciato l’invio in Minnesota di Tom Homan, definito dallo stesso presidente lo “zar dei confini”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'indagine, lo "zar dei confini" e le mosse di Trump: cosa può succedere negli Usa

Recenti dichiarazioni di Donald Trump suggeriscono un possibile ritiro dell'Ice, mentre il sindaco Frey, noto come l'«zar dei confini», assume un ruolo di rilievo in Minnesota.

Dopo un anno da presidente, la destra italiana è ancora pro Trump: Ci sono ragioni per festeggiare

Argomenti discussi: Trump invia in Minnesota lo zar dei confini. E dice: L’Ice lascerà Minneapolis, è stato fatto un lavoro fenomenale; Trump sente Putin: Ci incontreremo a Budapest. Lo Zar: Relazioni a rischio con invio Tomahawk. Zelensky a Washington; Distensione Usa-Iran, sfida del figlio dello Scià. Tornerò a Teheran; Guerra ucraina, Starmer: Da Putin richieste ridicole sui territori. Zelensky: Vuole disastro umanitario in inverno.

L’indagine indipendente, lo zar dei confini, la (possibile) retromarcia di Trump sull’Ice: cosa succede negli UsaScontri istituzionali e proteste dopo le uccisioni a Minneapolis mettono sotto pressione Trump, che invia lo zar dei confini Homan e valuta una possibile svolta sull’Ice ... ilgiornale.it

Trump apre: L'ICE potrebbe lasciare Minneapolis. Ma invia in Minnesota lo zar dei confini HomanTrump invia in Minnesota Tom Homan, lo zar dei confini: Duro ma giusto, riferirà direttamente a me Donald Trump invia Tom Homan, la zar dei confini dell'amministrazione, in Minnesota. Lo afferma ... msn.com

LaPresse. . "Non ci si può fidare del governo federale per condurre questa indagine. Se ne occuperà lo Stato, punto". Tim Walz sfida apertamente Donald Trump. Dopo l'uccisione del 37enne Alex Pretti a Minneapolis per mano di un agente dell'immigrazione, - facebook.com facebook

Pimco, con un portafoglio di asset da 2200 miliardi di dollari, diversificherà i suoi investimenti fuori dagli Stati Uniti: l'amministrazione Trump è troppo imprevedibile, e l'indagine sul presidente della Fed preoccupa Wall Street. Tutti i dettagli x.com