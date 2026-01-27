Minacce alla premier Scrisse | Spara a Giorgia Denunciato un riminese

Un uomo di Rimini è stato denunciato per aver scritto minacce contro la premier Giorgia Meloni, tra cui la frase

"Spara a Giorgia", firmato: Brigate Rosse. Era questa la scritta comparsa nella notte tra il 6 e il 7 dicembre scorso sul muro di recinzione di un albergo sul lungomare di Marina di Pietrasanta, in Versilia, seguita poi tra il 10 e l’11 gennaio da altre scritte con ulteriori insulti volgari e sessisti contro la premier Giorgia Meloni, su un altro muro di recinzione di Pietrasanta. Atti di vandalismo che, anche in ragione della sigla delle Br, avevano fatto scattare immediatamente l’allarme nonché la caccia all’autore da parte dei carabinieri della compagnia di Viareggio. Un’indagine che, infine, ieri ha dato i suoi frutti quando i militari dell’Arma, con il supporto del nucleo investigativo di Lucca, hanno identificato in un 60enne originario di Rimini, ma domiciliato a Marina di Pietrasanta, il presunto autore delle scritte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È stato denunciato l’autore delle scritte minacciose su muri di Marina di Pietrasanta, tra cui un messaggio indirizzato a Giorgia Meloni, firmato con una stella a cinque punte.

È stato denunciato l'autore delle scritte minacciose apparse a Marina di Pietrasanta, tra cui il messaggio

