Denunciato il finto Br che scrisse Spara a Giorgia fimando con la stella a 5 punte

È stato denunciato l’autore delle scritte minacciose su muri di Marina di Pietrasanta, tra cui un messaggio indirizzato a Giorgia Meloni, firmato con una stella a cinque punte. L’individuo è ritenuto responsabile delle imbrattature che hanno suscitato preoccupazione nel rispetto delle istituzioni. L’operazione segue le indagini volte a garantire la sicurezza e il rispetto delle figure pubbliche e delle strutture pubbliche del territorio.

È stato denunciato l'uomo che ha imbrattato i muri di Marina di Pietrasanta con scritte contenenti minacce alle massime istituzioni nazionali e locali, compresa la premier Giorgia Meloni. Tra le frasi versate con la bomboletta spry rossa anche "Spara a Giorgia". Il risultato arriva al termine di un'attività investigativa scrupolosa, continua e capillare, condotta dai carabinieri della compagnia di Viareggio, con il supporto del nucleo investigativo del comando provinciale di Lucca. L'autore delle frasi è pregiudicato sessantenne che vive proprio a Marina di Pietrasanta. È stato denunciato per offesa all'onore dei Capi di Stato, minaccia, istigazione a delinquere e deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

