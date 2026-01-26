denunciato il finto br che scrisse spara a giorgia firmando con la stella a 5 punte

È stato denunciato l'autore delle scritte minacciose apparse a Marina di Pietrasanta, tra cui il messaggio

È stato denunciato l'uomo che ha imbrattato i muri di Marina di Pietrasanta con scritte contenenti minacce alle massime istituzioni nazionali e locali, compresa la premier Giorgia Meloni. Tra le frasi versate con la bomboletta spray rossa anche "Spara a Giorgia". Il risultato arriva al termine di un'attività investigativa scrupolosa, continua e capillare, condotta dai carabinieri della compagnia di Viareggio, con il supporto del nucleo investigativo del comando provinciale di Lucca. L'autore delle frasi è pregiudicato sessantenne che vive proprio a Marina di Pietrasanta. È stato denunciato per offesa all'onore dei Capi di Stato, minaccia, istigazione a delinquere e deturpamento e imbrattamento di cose altrui. 🔗 Leggi su Iltempo.it

È stato denunciato l’autore delle scritte minacciose su muri di Marina di Pietrasanta, tra cui un messaggio indirizzato a Giorgia Meloni, firmato con una stella a cinque punte.

