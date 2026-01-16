A Milano, un uomo di 70 anni è stato ucciso con una ferita alla gola. Un marocchino di 21 anni, con precedenti per stupefacenti, è stato arrestato in relazione all’omicidio. L’indagine ha evidenziato che il giovane, saltuariamente ospitato nell’appartamento della vittima, potrebbe essere coinvolto nel tragico episodio. La polizia prosegue le verifiche per chiarire i motivi e le circostanze dell’accaduto.

Un uomo di 70 anni è stato ucciso con una coltellata alla gola in un appartamento in via delle Peonie a Rozzano (Milano), presumibilmente da un 21enne straniero che è stato arrestato dai carabinieri. E’ accaduto questa notte quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono stati chiamati perché un giovane minacciava di suicidarsi. La posizione del ragazzo marocchino trovato nella casa di Rozzano è al vaglio dei militari e dell’Autorità giudiziaria e formalmente non è ancora intervenuto un provvedimento di arresto: si ipotizza però che il colpo sia stato inferto a seguito di una lite. Il 21enne è stato bloccato mentre tentava di lanciarsi dal balcone e portato all’ospedale San Paolo in attesa di ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano, 70enne ucciso con coltellata alla gola: arrestato marocchino

Leggi anche: Milano, 70enne ucciso con una coltellata alla gola a Rozzano: arrestato un 21enne

Leggi anche: Milano, 70enne ucciso nella notte con una coltellata alla gola: fermato il presunto colpevole

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Milano, 70enne ucciso nella notte con una coltellata alla gola: fermato il presunto colpevole; Omicidio a Rozzano, 70enne ucciso in casa con una coltellata alla gola: fermato 21enne, voleva buttarsi; Rozzano, uomo di 70 anni trovato morto sotto un mobile con la gola tagliata; Milano, uomo di 70 anni ucciso in casa con una coltellata: arrestato ventunenne.

Milano, 70enne ucciso nella notte con una coltellata alla gola: fermato il presunto colpevole - Il delitto nella notte a Milano: il 70enne è stato trovato con la gola tagliata. ilfattoquotidiano.it