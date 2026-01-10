Non sono arrabbiata con te | il video prima dello sparo di un agente ICE che ha ucciso Renee Good a Minneapolis

Il video che precede l’episodio mostra le ultime parole di Renee Good, pronunciata prima dello sparo letale da parte di un agente ICE a Minneapolis. Renee rivolgeva queste parole all’agente, poco prima di essere colpita mortalmente. Questo evento solleva importanti riflessioni sulla sicurezza e le responsabilità delle forze dell’ordine durante operazioni di polizia in contesti civili.

«I'm not mad at you», «Non sono arrabbiata con te». Queste sono state le ultime parole di Renee Good all’agente che l’ha uccisa sparandole tre corpi al volto mentre si trovava alla guida della su auto a Minneapolis. Il video diffuso e le parole prima dello sparo La frase pronunciata con il sorriso dalla 37enne è emersa nell’ultimo video pubblicato dalla Casa Bianca, quello della bodycam. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “Non sono arrabbiata con te”: il video prima dello sparo di un agente ICE che ha ucciso Renee Good a Minneapolis Leggi anche: Renee Nicole Good, le parole all'agente dell'ICE prima dei colpi di pistola: «Va bene, amico, non sono arrabbiata con te» Leggi anche: Minneapolis, il video dell’agente ICE che ha ucciso Renee Nicole Good. Spara e dice “Fottuta stronza” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. L’uccisione di Renee Nicole Good ripresa dall’agente che le ha sparato; ‘Non sono arrabbiato con te’: il video girato a Minneapolis rivela le ultime parole di Renee Good; mostra la prospettiva dell’agente ICE; Minneapolis, il video della bodycam dell'agente che spara a Renee Good; «Non sono arrabbiata con te»: le ultime parole Di Renee Nicole prima degli spari dell’agente a Minneapolis. Renee Nicole Good, le parole all'agente dell'ICE prima dei colpi di pistola: «Va bene, amico, non sono arrabbiata con te» - Un nuovo video mostra la 37enne Renee Nicole Good mentre dice con calma all’agente di non essere arrabbiata con lui, pochi istanti prima di essere uccisa dai proiettoli. vanityfair.it

