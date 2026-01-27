Milano la versione del poliziotto | Volevo  rincorrerlo ha puntato la pistola ho sparato ?Riforniva i pusher della zona | chi è la vittima

In un episodio a Milano, un agente coinvolto in un caso di omicidio volontario ha dichiarato di aver sparato dopo essere stato minacciato con una pistola. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle situazioni di emergenza e sulla responsabilità degli agenti in circostanze di crescente tensione. L’indagine cerca di chiarire i fatti e le dinamiche che hanno portato all’uso dell’arma da parte del poliziotto.

«Volevo rincorrerlo, ma mi ha puntato la pistola e ho sparato». Lo ha detto un poliziotto, indagato per omicidio volontario, durante l’interrogatorio sulla morte di un 28enne marocchino ieri nel quartiere Rogoredo, a Milano. Secondo quanto riferito, il poliziotto stava partecipando a un controllo anti-spaccio con altri agenti quando ha esploso un colpo: «Stavo per fare lo scatto per andare avanti, lui aveva la mano in tasca, ha tirato fuori la pistola e me l’ha puntata», ha spiegato. L’agente ha aggiunto di aver subito riconosciuto la vittima, nota al commissariato come «Zack», con precedenti anche per droga. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Milano, la versione del poliziotto: «Volevo rincorrerlo, ha puntato la pistola e sparato» Riforniva i pusher della zona: chi è la vittimaL'agente, indagato per omicidio volontario, ha dichiarato di aver sparato dopo che la vittima gli avrebbe puntato la pistola. Il 28enne era noto al commissariato come «Zack» ... msn.com

Milano, chi è il 28enne ucciso dal poliziotto. La ricostruzione dell’omicidio di via Impastato attimo dopo attimoIl marocchino Abderrahim Mansouri era stato fermato la prima volta 10 anni fa non lontano dal bosco dello spaccio dove lunedì ha perso la vita. Una lunga serie di alias e precedenti a suo carico. Quan ... msn.com

