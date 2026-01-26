Milano-Cortina Viminale | Ice non opererà in Italia non risulta che agenti scorteranno la delegazione Usa

Il Viminale ha chiarito che l’agenzia ICE statunitense non opererà in Italia in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Attualmente, non sono stati sottoscritti accordi di collaborazione tra le autorità italiane e ICE USA per garantire la sicurezza della delegazione americana. Questa comunicazione mira a fornire informazioni precise e aggiornate sulle misure di sicurezza previste per l’evento.

«Si smentisce che Ice Usa opererà in Italia. Non ci sono ad oggi accordi di collaborazione sottoscritti per le Olimpiadi. Ogni attività di ordine e sicurezza pubblica in Italia è gestita, senza possibilità di deroghe, dal ministero dell'Interno e dalle articolazioni territoriali: prefetture e questure». Lo fanno sapere fonti qualificate del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno sottolineando che «non risulta, al momento, che agenti di Ice Usa vengano al seguito della delegazione americana al fine di scortarla. La composizione della scorta Usa, infatti, non è stata ancora comunicata dalle loro autorità». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

