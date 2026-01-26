Secondo fonti del Viminale, l’Ice statunitense non opererà in Italia in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Al momento, non sono stati firmati accordi di collaborazione tra le autorità italiane e la delegazione Usa. La presenza di personale o servizi dell’Ice nel nostro paese non è prevista né ufficialmente comunicata, in attesa di eventuali sviluppi o accordi futuri legati all’evento olimpico.

«Si smentisce che Ice Usa opererà in Italia. Non ci sono ad oggi accordi di collaborazione sottoscritti per le Olimpiadi. Ogni attività di ordine e sicurezza pubblica in Italia è gestita, senza possibilità di deroghe, dal ministero dell'Interno e dalle articolazioni territoriali: prefetture e questure». Lo fanno sapere fonti qualificate del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno sottolineando che «non risulta, al momento, che agenti di Ice Usa vengano al seguito della delegazione americana al fine di scortarla. La composizione della scorta Usa, infatti, non è stata ancora comunicata dalle loro autorità». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Milano-Cortina, fonti Viminale: «Ice non opererà in Italia, ancora non comunicata scorta alla delegazione Usa»

