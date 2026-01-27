L’ICE in Italia | Collaboreremo alla sicurezza delle Olimpiadi Tajani | Non stanno arrivando le SS
L’ICE in Italia ha annunciato la propria presenza sul territorio, collaborando alla sicurezza delle Olimpiadi invernali e supportando la delegazione degli Stati Uniti. Questa iniziativa mira a rafforzare le misure di sicurezza in occasione dell’evento, garantendo un supporto coordinato tra le autorità italiane e americane. La presenza degli agenti dell’ICE rappresenta un passo importante per la tutela degli atleti e dei visitatori durante le Olimpiadi.
Gli agenti dell'ICE non solo raggiungeranno l'Italia per seguire la delegazione Usa alle Olimpiadi invernali ma opereranno sul territorio. Lo conferma un portavoce dell'agenzia anti-immigrazione, smentendo la versione del ministro Piantedosi, il quale aveva escluso un loro ruolo attivo sul territorio italiano.🔗 Leggi su Fanpage.it
