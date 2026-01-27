Milano-Cortina | Braga ' Piantedosi riferisca su presenza Ice entro il 6 febbraio' **

La richiesta di chiarimenti riguardo alla presenza degli agenti Ice durante i Giochi Milano-Cortina è stata avanzata, con l’obiettivo di ricevere risposte tempestive dal ministro Piantedosi prima della cerimonia del 6 febbraio. La questione riguarda la partecipazione delle forze dell’ordine italiane in occasione dell’evento, evidenziando l’importanza di un chiarimento ufficiale in vista delle imminenti attività sportive.

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto la presenza del ministro Piantedosi in aula alla Camera sulla presenza di agenti Ice in occasione dei Giochi Milano-Cortina, con un riscontro in tempi rapidi visto che la cerimonia è fissata al 6 febbraio". Lo ha detto la capogruppo della Camera Chiara Braga al termine della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Milano-Cortina, il punto sulle opere con il commissario Saldini: "Un lascito per il territorio. E la pista del bob è la più bella al mondo" Ucciso dall'Ice, il video che mostra cosa è successo. Alta tensione a Minneapolis . 🔗 Leggi su Iltempo.it

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono al centro di un dibattito riguardo alla presenza dell’International Ice, con dichiarazioni contrastanti tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Il presidente della Lombardia, Fontana, ha confermato che forze dell'Ice saranno presenti in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, per monitorare eventuali minacce.

