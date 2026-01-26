Milano-Cortina | Boccia ' governo chiarisca su presenza Ice'

Il presidente della Lombardia, Fontana, ha confermato che forze dell'Ice saranno presenti in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, per monitorare eventuali minacce. La presenza di queste forze è stata oggetto di discussione e si attende ora una comunicazione ufficiale da parte del governo per chiarire il ruolo e l'entità del loro intervento nel contesto olimpico.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - “Il presidente della Lombardia Fontana, con molta tranquillità, ha ammesso che forze dell'Ice saranno presenti in Italia durante le Olimpiadi invernali per fare la guardia a Vance e Rubio". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. "L'IceE è quella milizia al centro di gravi contestazioni, negli Usa e nel mondo, sul piano dei diritti e dell'uso della forza: è di due giorni fa l'assassinio di un infermiere che stava soccorrendo due donne e, notizia non indifferente per il nostro Paese, ieri agenti di questa milizia hanno minacciato giornalisti italiani della Rai che stavano facendo un servizio sui tragici fatti di Minneapolis. 🔗 Leggi su Iltempo.it

A poche settimane dall'inizio dei Giochi invernali Milano-Cortina, la polemica sulla presenza di agenti ICE negli eventi si intensifica.

Milano-Cortina 2026 si avvicina, con l'ICE destinato a rafforzare la sicurezza dell'evento.

