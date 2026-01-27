La preparazione degli atleti per Milano Cortina 2026 comprende anche l’alimentazione, elemento fondamentale per ottimizzare le performance. La dieta strategica, infatti, riveste un ruolo chiave nel garantire energie e resistenza durante le competizioni. Mentre l’attenzione mediatica si concentra sugli aspetti tecnici e sportivi, anche l’alimentazione diventa un elemento essenziale per il successo olimpico.

M anca meno di un mese alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e, mentre l’attenzione è tutta puntata su cronometri e piste, c’è un altro campo in cui si gioca una partita decisiva: la tavola. Perché nelle ultime settimane prima di una competizione olimpica, l’alimentazione non è un dettaglio ma una strategia. Studiata, misurata, personalizzata. E soprattutto: digeribile. Ecco che cosa possiamo imparare dagli atleti, ce ne parla il dottor Michelangelo Giampietro, medico specialista in medicina dello sport e in scienza dell’alimentazione. Dieta Mediterranea: sfatare le fake news per mangiare sano X La dieta dell’atleta, tra scienza e buon senso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Milano Cortina 2026: la dieta strategica degli atleti. Perché la performance inizia a tavola

Giovanni Malagò sottolinea l'importanza del rispetto per la storia degli atleti nel contesto delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

