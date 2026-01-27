Milano-Cortina 2026 anche Ghali alla cerimonia di apertura Il ministro Abodi | Non esprimerà il suo pensiero Ed è polemica

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio, sta suscitando discussioni politiche. La presenza di Ghali, senza esprimere il suo pensiero, è al centro di polemiche che coinvolgono anche le dichiarazioni del ministro Abodi.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio, è già al centro di una accesa polemica politica. Il motivo è la partecipazione del rapper milanese di origini tunisine Ghali, che nel 2024 al Festival di Sanremo aveva denunciato il genocidio a Gaza. Tutto questo mentre l'artista non ha ancora proferito una sola parola sull'evento olimpico. A innescare il dibattito sono state le dichiarazioni di ieri del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Commentando la presenza di Ghali alla cerimonia, il ministro ha voluto specificare: "Le caratteristiche della cerimonia sono centrate sul rispetto.

Ghali parteciperà alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, ma non esprimerà il proprio pensiero durante l’evento.

Durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina, Ghali non esprimerà il suo pensiero sul genocidio di Gaza, suscitando polemiche e discussioni sulla censura preventiva.

