Milano Cortina 2026 196 Azzurri convocati per scrivere la storia | le gare il via dal 6 febbraio

L'edizione invernale di Milano Cortina 2026 si avvicina, con 196 atleti convocati per partecipare alle competizioni. Oltre agli sport del ghiaccio, sono stati chiamati anche 109 atleti degli sport sulla neve, rafforzando la rappresentanza italiana in vista dei Giochi. Le gare sono previste a partire dal 6 febbraio, segnando un momento importante per il movimento sportivo nazionale.

Roma, 26 gennaio 2026 – Agli 87 Azzurri degli sport del ghiaccio convocati già una settimana fa (leggi qui), si sono aggiunti, nella giornata di oggi, 109 atleti degli sport invernali sulla neve. E l’Italia Team è completa e pronta per far sognare i propri tifosi alle imminenti Olimpiadi Invernali di Milano Cortina di casa. La manifestazione a cinque cerchi prenderà il via il 6 febbraio con le cerimonie d’apertura e si svolgerà fino al 20 febbraio. Ci saranno quattro eventi di apertura: a Milano, Cortina, Predazzo e Livigno. Sono 4 i portabandiera tricolori già scelti. Federico Pellegrino e Arianna Fontana, sfileranno a Milano, mentre Amos Mosaner e Federica Brignone, lo faranno a Cortina.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 4 al 22 febbraio, con la Cerimonia di apertura il 6 e le prime medaglie assegnate il 7.

L’Italia parteciperà con 196 atleti ai Giochi di Milano-Cortina 2026, suddivisi tra 103 uomini e 93 donne.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

