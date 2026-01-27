Dopo la sparatoria a Milano, il parco di Rogoredo si presenta vuoto e trascurato, con rifiuti e siringhe. La zona, nota come 'parco della droga', mostra le conseguenze di un evento che ha suscitato attenzione pubblica e riflessioni sulla sicurezza urbana.

Il giorno dopo la sparatoria a Milano, dove un agente di polizia ha aperto il fuoco uccidendo un 28enne di origine nordafricana che puntava un’arma a salve, il boschetto della droga di Rogoredo è deserto. Nel fango solo siringhe usate e giacigli di fortuna. La sparatoria si è verificata durante un’operazione antidroga. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, a Rogoredo il giorno dopo la sparatoria: il 'parco della droga' tra siringhe e rifiuti

Un giovane di circa 20 anni è rimasto ucciso oggi a Rogoredo, durante uno scontro con le forze dell'ordine.

Argomenti discussi: Giovane ucciso al Parco Rogoredo, il poliziotto che ha sparato è indagato per omicidio volontario; Milano, polizia spara a un giovane armato: ucciso un 28enne. Impugnava una pistola a salve, non si è fermato all’alt; Milano, ventenne ucciso dalla polizia a Rogoredo; Spari in strada a Rogoredo a Milano in via Impastato, morto 28enne colpito da agenti in borghese: Era armato.

Sparatoria Milano, indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso un 28enneÈ accaduto lunedì in via Impastato, nel quartiere di Rogoredo. Gli avevamo detto 'fermo polizia', lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l'arma contro, ho avuto paura ... tg24.sky.it

Milano, indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato al 28enne: Ha puntato la pistola, mi sono difesoOmicidio volontario. Con questa ipotesi di reato è stato iscritto nel registro degli indagati il poliziotto del commissariato Mecenate che lunedì sera ha sparato e ucciso un 28enne marocchino che, sta ... ilfattoquotidiano.it

Durante un blitz antidroga a Rogoredo (Milano), un poliziotto in borghese ha ucciso un uomo di 28 anni di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale, che avrebbe puntato una pi - facebook.com facebook

Milano, spari in via Impastato (Rogoredo): morto un 20enne dopo un intervento della polizia. Secondo la Questura avrebbe puntato un’arma; primi riscontri: replica a salve. #Milano #Rogoredo #Cronaca #Polizia #Sparatoria x.com