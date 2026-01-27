Milano a Rogoredo il giorno dopo la sparatoria | il ' parco della droga' tra siringhe e rifiuti

Dopo la sparatoria a Milano, il parco di Rogoredo si presenta vuoto e trascurato, con rifiuti e siringhe. La zona, nota come 'parco della droga', mostra le conseguenze di un evento che ha suscitato attenzione pubblica e riflessioni sulla sicurezza urbana.

Il giorno dopo la sparatoria a Milano, dove un agente di polizia ha aperto il fuoco uccidendo un 28enne di origine nordafricana che puntava un’arma a salve, il boschetto della droga di Rogoredo è deserto. Nel fango solo siringhe usate e giacigli di fortuna. La sparatoria si è verificata durante un’operazione antidroga. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

