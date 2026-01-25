Milan-Gila arriva l’annuncio che gela i rossoneri | Nessun contatto

Nelle ultime ore circolano voci di un possibile trasferimento di Gila dal Lazio al Milan, con ipotesi di un accordo da circa 20 milioni di euro. Tuttavia, l’annuncio ufficiale smentisce ogni contatto tra le parti, chiarendo che al momento non ci sono trattative in corso. Restano quindi da attendere sviluppi ufficiali prima di considerare qualsiasi ipotesi di trasferimento.

Nella giornata di oggi si è parlato di un possibile accordo tra Milan e Lazio per Gila con il difensore spagnolo verso i rossoneri in estate per una somma intorno ai 20 milioni di euro. Annuncio sul futuro di Gila (Ansa Foto) – calciomercato.it Uno degli obiettivi del Milan per il mercato della prossima stagione è sicuramente Mario Gila con il centrale classe 2000 che, stando a quanto riportato in Spagna, sarebbe pronto a vestire rossonero in vista del 20262027. Calciomercato Milan, annuncio sul futuro di Gila. Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul difensore spagnolo della Lazio: “ Non mi risultano contatti tra le parti, sicuro non ci sarà nulla a gennaio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato Milan, contatto tra Tare e l’entourage di Gila per gennaio: la situazioneSecondo fonti su X, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, avrebbe avuto un colloquio con l’agente di Mario Gila della Lazio in previsione del mercato di gennaio.

Tiago Gabriel Juve: la strada si fa complicatissima per gennaio.

