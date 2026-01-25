Calciomercato Milan le ultime su Gila da Moretto | In questo momento nessun contatto per lo spagnolo

Secondo le ultime dichiarazioni di Matteo Moretto, esperto di calciomercato, al momento il Milan non ha avviato contatti ufficiali per Mario Gila. Le voci di un interesse nei confronti dello spagnolo non trovano conferma nelle informazioni disponibili, mantenendo quindi aperta la possibilità di sviluppi futuri senza ancora una proposta concreta da parte dei rossoneri.

Nella giornata di oggi è circolata con forza la voce secondo cui il club rossonero, con Igli Tare in prima linea, voglia chiudere per Mario Gila dalla Lazio, per gennaio o per giugno. Della trattativa per il difensore spagnolo in scadenza nel 2027 ne ha parlato Matteo Moretto nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Ecco, dunque, le sue parole. "A me risulta che in questo momento non ci siano contatti per Gila al Milan. Per gennaio assolutamente no. Per giugno io credo che sia presto. È vero che è un profilo che piace all'interno della dirigenza. Allegri stima il profilo, a Tare piace, ma dopo aver verificato a me risulta che in questo momento non sia una soluzione così calda. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Gila, arriva l’annuncio che gela i rossoneri: “Nessun contatto”Nelle ultime ore circolano voci di un possibile trasferimento di Gila dal Lazio al Milan, con ipotesi di un accordo da circa 20 milioni di euro.

