colpo inter preso dalla dinamo zagabria il giovane difensore jakirovic

Il Colpo Inter si concretizza con l'acquisto di Jakirovic dalla Dinamo Zagabria. La trattativa si è conclusa per circa 4 milioni di euro, suddivisi tra una base fissa di 2,5 milioni, bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Il giovane difensore si unisce così al club nerazzurro, in un'operazione che mira a rafforzare la linea difensiva con un talento emergente.

Da una parte, negli ultimi giorni, si era raffreddata la pista Mlacic dell'Hajduk Spalato. Dall'altra, nelle ultime ore, si è prepotentemente scaldata quella che porta invece a Leon Jakirovic della Dinamo Zagabria. L'Inter chiude un altro colpo "alla Sucic", raggiunge l'accordo con la società croata e trova la quadra per il difensore del futuro. L'accordo è di fatto raggiunto per una cifra intorno a poco più di 4 milioni: 2,5 di base fissa, più altri 2 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Superata la concorrenza di almeno una manciata di altri club: Jakirovic, difensore classe 2008 considerato un potenziale crack del calcio europeo, era monitorato anche da Barcellona, Napoli, Stoccarda e soprattutto Salisburgo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

